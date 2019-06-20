Лидеры Казахстана и Израиля обсудили возможность сотрудничества в сфере оборонных технологий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись мнениями по актуальным вопросам отношений двух стран, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Токаев подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году.

Нетаньяху поздравил Токаева с вступлением в должность президента и пожелал успехов на благо Казахстана, указывается в информации.