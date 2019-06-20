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СНГ 20.06.2019 18:31

Лидеры Казахстана и Израиля обсудили возможность сотрудничества в сфере оборонных технологий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись мнениями по актуальным вопросам отношений двух стран, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Руководители двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, отметили наличие хороших возможностей для сотрудничества в сфере оборонных технологий", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Токаев подчеркнул важность продолжения контактов на высоком уровне, сославшись на успешный визит израильского премьер-министра в Казахстан в 2016 году.

Нетаньяху поздравил Токаева с вступлением в должность президента и пожелал успехов на благо Казахстана, указывается в информации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ИЗРАИЛЬ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]