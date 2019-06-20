Представитель ЕС выставил Украине пять условий для получения EUR 500 млн

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR 500 млн уже до конца 2019 года, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.
"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR 500 млн, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", - сказал Мингарелли в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.
"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение НАПК (национальное агентство предотвращения коррупции - ИФ) автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", - проинформировал Мингарелли.
Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".
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