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ТЭК 20.06.2019 15:46

Нефть активно дорожает на фоне снижения доллара, Brent торгуется у $63,6 за баррель

Нефтяной рынок активно поднимается в ходе торгов в четверг на фоне ослабления доллара США, а также падения американских запасов топлива.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 подорожали на $1,79 (2,9%) - до $63,61 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль, торги которыми прекращаются в четверг, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,91 (3,55%) - до $55,67 за баррель. Более активно торгуемый августовский контракт вырос в цене на $1,93 (3,58%) - до $55,90 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский Центробанк принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

На этой новости индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США к 16 основным мировым валютам, опустился к 14:37 мск в четверг на 0,6%. Снижение курса доллара благоприятно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть.

Дополнительным фактором стало сообщение властей Ирана о том, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

"Геополитические риски помогают "быкам" вернуться в игру после нескольких дней волатильных торгов", - говорит аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Тем временем накануне стало известно, что за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 3,11 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе упали на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 551 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1 млн баррелей.

В среду страны ОПЕК+ сообщили о договоренности перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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