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Дальнее зарубежье 20.06.2019 15:47

МАГАТЭ не признает Палестину государством, но разрешает ее представителям присутствовать на своих заседаниях в качестве наблюдателя

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергло сообщения о подписании соглашения, признающего Палестину государством.

Соглашение, подписанное гендиректором МАГАТЭ Юкиа Амано и палестинским послом в Вене Салахом Абдул Шафи, дает инспекторам агентства возможность проверять безопасность радиоактивных материалов и ядерных расщепляющихся материалов, таких как уран, сообщили израильские СМИ.

В заявлении МАГАТЭ, которое поступило к ним, отмечается, что данное соглашение "не предполагает выражение мнения или отношения к легальному статусу определенных властей".

Хотя палестинская автономия не является членом МАГАТЭ, ее представителям разрешено присутствовать на заседаниях в качестве наблюдателя, пояснил представитель агентства.

Газета "Джерузалем пост" отметила, что Палестинская автономия не располагает ядерными реакторами, но имеет в больницах и учебных заведениях медицинское оборудование, содержащее компоненты ядерных материалов.

Издание "Исраэль хайом" сообщило, что ранее представитель МИД Израиля Эммануэль Нашон заявил, что "Израиль не признает попытки Палестинской автономии присоединиться к МАГАТЭ и другим подобным организациям в качестве государства и рассматривает такие шаги как нарушение международных соглашений".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]