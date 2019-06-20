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СНГ 20.06.2019 18:47

Путин предложил создать в МВД спецподразделение для контроля за борцами с наркотиками

Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальное подразделение в системе собственной безопасности МВД РФ для контроля за деятельностью органов, занимающихся борьбой с наркопреступностью.

"Здесь самое главное - наладить контроль. Я поговорю еще с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое, отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться", - сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии".

Так глава государства отреагировал на ситуацию вокруг резонансного задержания по подозрению в покушении на наркоторговлю журналиста Ивана Голунова.

"Чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Голуновым). Кстати говоря, и генералы были за это уволены. Надеюс,ь будут проведены следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - отметил Путин.

Поэтому, добавил он, "здесь самое главное наладить контроль".

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны. Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули", - сказал Путин.

"Кстати говоря, за это были и генералы уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МВД, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]