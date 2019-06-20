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Регион 20.06.2019 16:07

Путин поручает разработать регламент учета наркотических препаратов для медработников

Президент РФ Владимир Путин не поддержал идею декриминализации статьи УК 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков) для медицинских работников, но поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разработать регламент учета наркотических средств, позволяющий фиксировать их утрату или перерасход без ответственности для медработников.

С просьбой декриминализировать статью 228.1 УК для медицинских работников в случае утраты ими наркотических средств без наступления опасных последствий для людей к президенту в ходе "прямой линии" обратилась основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Она объяснила это тем, что врачи боятся прибегать к опиоидным анальгетикам для обезболивания смертельно больных людей, опасаясь уголовной ответственности, связанной с утратой наркотических препаратов.

"К сожалению, в этой сфере есть нарушения и фиксируются случаи ухода в нелегальный оборот этих препаратов. Но это не должно дестабилизировать работу всей системы, и происходят утраты, которые просто не вписываются в регламент (например, назначили не два-три укола, а четыре), врачи не должны нести за это ответственность", - сказал Путин.

По его мнению, "решение лежит на поверхности и нужно фиксировать подобные утраты, либо расход не по регламенту каким-то актом, который подписывается не только врачом, но, например, главврачом". "Нужно выработать механизм отчетности и фиксации", - добавил Путин.

Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, находящейся на связи с "прямой линией": "Я прошу обратить на это внимание и соответствующим образом отреагировать, подготовить предложения".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]