Президент Украины отменил более 60 президентских указов 1991-2001 годов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании утратившими силу 61 указа, изданных первыми двумя президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой в первые десять лет независимости Украины.

Соответствующий указ №418/2019 был подписан в четверг.