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СНГ 20.06.2019 19:01

Президент Украины отменил более 60 президентских указов 1991-2001 годов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании утратившими силу 61 указа, изданных первыми двумя президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой в первые десять лет независимости Украины.

Соответствующий указ №418/2019 был подписан в четверг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]