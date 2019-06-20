Путин полагает возможным скорректировать в сторону большей доступности правила предоставления гражданства РФ украинцам

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности внесения корректив в подписанный им 29 апреля указ об упрощенном получении российского гражданства для проживающих на территории Украины, а также беженцев, находящихся в России.
"Мы будем стремиться к тому, чтобы максимально либерализовать этот процесс и сделать его максимально доступным для украинцев", - сказал Путин в четверг в ходе "Прямой линии".
Так Путин ответил на вопрос из Набережных Челнов от семьи, которая была вынуждена переехать в Россию в связи с боевыми действиями в Донбассе и столкнулась с трудностями в получении российского гражданства.
Путин сказал, что, кроме указа от 29 апреля, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Президент отметил, что знает о том, что есть проблемы, связанные с требованиями от граждан Украины ряда документов, которые они могут получить только на Украине, но возвращаться им туда сложно.
"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос (о предоставлении российского гражданства - ИФ) решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - заявил Путин.
Вице-премьер Украины примет участие в открытии украинского Торгового дома в Баку
Азербайджан планирует увеличить расходы на оборону на 5% в рамках пересмотра госбюджета-2019
Азербайджан и РФ к ноябрю закрепят пограничные знаки на высокогорном участке госграницы
Путин поручил включить авиакеросин в систему расчетов обратного акциза на нефть с демпфером
В Азербайджан в январе-апреле 2019г импортированы легковые автомобили на $145 млн
Азербайджан в январе-мае увеличил производство продукции АПК почти на 7%
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Выбраны участники совместной программы инкубации Bakcell и INNOLAND
Интеллектуалы продолжают бороться за кубок Nar
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви