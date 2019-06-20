Путин полагает возможным скорректировать в сторону большей доступности правила предоставления гражданства РФ украинцам

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности внесения корректив в подписанный им 29 апреля указ об упрощенном получении российского гражданства для проживающих на территории Украины, а также беженцев, находящихся в России.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы максимально либерализовать этот процесс и сделать его максимально доступным для украинцев", - сказал Путин в четверг в ходе "Прямой линии".

Так Путин ответил на вопрос из Набережных Челнов от семьи, которая была вынуждена переехать в Россию в связи с боевыми действиями в Донбассе и столкнулась с трудностями в получении российского гражданства.

Путин сказал, что, кроме указа от 29 апреля, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ.

Президент отметил, что знает о том, что есть проблемы, связанные с требованиями от граждан Украины ряда документов, которые они могут получить только на Украине, но возвращаться им туда сложно.

"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос (о предоставлении российского гражданства - ИФ) решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - заявил Путин.