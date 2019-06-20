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СНГ 20.06.2019 16:19

Путин полагает возможным скорректировать в сторону большей доступности правила предоставления гражданства РФ украинцам

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности внесения корректив в подписанный им 29 апреля указ об упрощенном получении российского гражданства для проживающих на территории Украины, а также беженцев, находящихся в России.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы максимально либерализовать этот процесс и сделать его максимально доступным для украинцев", - сказал Путин в четверг в ходе "Прямой линии".

Так Путин ответил на вопрос из Набережных Челнов от семьи, которая была вынуждена переехать в Россию в связи с боевыми действиями в Донбассе и столкнулась с трудностями в получении российского гражданства.

Путин сказал, что, кроме указа от 29 апреля, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ.

Президент отметил, что знает о том, что есть проблемы, связанные с требованиями от граждан Украины ряда документов, которые они могут получить только на Украине, но возвращаться им туда сложно.

"Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос (о предоставлении российского гражданства - ИФ) решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - заявил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УКРАИНЦЫ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]