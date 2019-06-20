Поставки С-400 в Турцию могут начаться в первой половине июля - Эрдоган

Россия начнет поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию, вероятно, в первой половине июля, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отмечает Bloomberg, Эрдоган также заявил, что турецкие военные уже определили места размещения С-400.