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20.06.2019 16:22

Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» отбирает подрядчика на проведение укрепительных работ на берегу реки Пенсарчай в Астаринском районе.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 150 манатов.

Прием предложений по тендеру от компаний осуществляется до 17:00 1 августа 2019 года. Тендерная процедура состоится в 15:00 2 августа.

Телефон для справок: (+994 12) 431-06-64.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня 2019 года распорядился о выделении ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 1 млн манатов на укрепительные работы на берегу реки Пенсарчай в Астаринском районе.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРЕПРАБОТЫ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]