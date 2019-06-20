Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» отбирает подрядчика на проведение укрепительных работ на берегу реки Пенсарчай в Астаринском районе.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере - 150 манатов.
Прием предложений по тендеру от компаний осуществляется до 17:00 1 августа 2019 года. Тендерная процедура состоится в 15:00 2 августа.
Телефон для справок: (+994 12) 431-06-64.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня 2019 года распорядился о выделении ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 1 млн манатов на укрепительные работы на берегу реки Пенсарчай в Астаринском районе.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Б.Рустамбеков
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