Борьба за лидерство в Консервативной партии Великобритании развернется между Джонсоном и Гоувом

Победителями четвертого раунда голосования на должность лидера Консервативной партии вышли бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заручившийся поддержкой в 157 голосов, и министр по делам окружающей среды Майкл Гоув с 61 голосом депутатов-консерваторов, сообщает в четверг британский телеканал Sky News.
Третье место в этом раунде голосования занял нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант с 59 голосами.
Британский министр внутренних дел Саджид Джавид, набравший 34 голоса, из предвыборной гонки выбыл.
Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.
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