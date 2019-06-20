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Дальнее зарубежье 20.06.2019 19:32

Борьба за лидерство в Консервативной партии Великобритании развернется между Джонсоном и Гоувом

Победителями четвертого раунда голосования на должность лидера Консервативной партии вышли бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заручившийся поддержкой в 157 голосов, и министр по делам окружающей среды Майкл Гоув с 61 голосом депутатов-консерваторов, сообщает в четверг британский телеканал Sky News.

Третье место в этом раунде голосования занял нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант с 59 голосами.

Британский министр внутренних дел Саджид Джавид, набравший 34 голоса, из предвыборной гонки выбыл.

Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, ЛИДЕР, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]