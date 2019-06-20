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Регион 20.06.2019 16:33

США подтвердили уничтожение иранской ракетой американского беспилотника

Иранская ракета класса "земля-воздух" действительно накануне сбила американский разведывательный беспилотник над Ормузским проливом, подтвердили в четверг в Минобороны США.

"Центральное командование США может подтвердить, что летательный аппарат системы расширенной морской разведки (BAMS) ВМС США был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух" во время осуществления своей деятельности в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива примерно в 11:35 по GMT (23:35 19 июня МСК)", - сказал представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан в интервью CNBC.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что его силы сбили американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на революционную гвардию сообщило, что беспилотник идентифицирован как RQ-4 Global Hawk.

Однако агентство Associated Press позднее сообщило со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что, по мнению Вашингтона, иранцы сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива.

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Тэги: США, ИРАН, БЕСПИЛОТНИК, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]