США подтвердили уничтожение иранской ракетой американского беспилотника

Иранская ракета класса "земля-воздух" действительно накануне сбила американский разведывательный беспилотник над Ормузским проливом, подтвердили в четверг в Минобороны США.

"Центральное командование США может подтвердить, что летательный аппарат системы расширенной морской разведки (BAMS) ВМС США был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух" во время осуществления своей деятельности в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива примерно в 11:35 по GMT (23:35 19 июня МСК)", - сказал представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан в интервью CNBC.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что его силы сбили американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на революционную гвардию сообщило, что беспилотник идентифицирован как RQ-4 Global Hawk.

Однако агентство Associated Press позднее сообщило со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что, по мнению Вашингтона, иранцы сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива.