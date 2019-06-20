Президент Украины готовит план по преодолению коррупции в судах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведенная в Украине судебная реформа не была успешной и намерен в ближайшее время провести презентацию плана по преодолению коррупции в судах.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда", - сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.