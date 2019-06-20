Путин не намерен объединять Россию с Белоруссией

Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно полноценное государство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации Договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства - это не единое государство, это не одно и то же", - сказал Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.
По его словам, какие-то положения этого документа не были выполнены Россией, какие-то - Белоруссией.
"Вот сейчас мы договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано и во что нужно внести соответствующие коррективы", - отметил президент.
Он сообщил, что в настоящее время экспертные группы, сформированные на уровне руководства правительства, этим активно занимаются.
В начале июня Путин уже заявлял, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, таких планов не существует.
"По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - сказал Путин 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, отвечая на вопрос о возможности объединения двух стран.
При этом он напомнил, что существует план строительства Союзного государства России и Белоруссии, и выразил уверенность, что народы двух стран в этом заинтересованы. Путин отметил, что в этом направлении многое сделано, в том числе и в социальной сфере.
"Многое из того, что было написано в договоре о Союзном государстве, не исполнено. И мы обсуждали с Александром Григорьевичем, можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по-товарищески", - сказал президент РФ.
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