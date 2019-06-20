Зеленский: для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд гривен

Для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд гривен, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300млрд грн. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем", - сказал он на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.