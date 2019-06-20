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СНГ 20.06.2019 16:40

Зеленский: для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд гривен

Для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд гривен, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300млрд грн. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем", - сказал он на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]