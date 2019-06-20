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СНГ 20.06.2019 16:41

Путин ожидает новые проблемы в отношениях с Вашингтоном в связи с избирательной компанией в США

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует новые сложности в российско-американских отношениях в связи с начинающейся избирательной кампанией в США.

"Мы понимаем, что там происходит в сфере внутренней политики в США. Даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов. Тем более что сейчас действующий глава государства будет оглядываться на требования избирательной кампании, в которую он уже вступил", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

Президент РФ добавил: "Поэтому, думаю, не так все будет просто в наших отношениях имея в виду, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях, пытается что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие, как говорится, фейки".

"С усилиями, достойными лучшего применения, все это продолжается и продолжается", - заявил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]