Путин ожидает новые проблемы в отношениях с Вашингтоном в связи с избирательной компанией в США

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует новые сложности в российско-американских отношениях в связи с начинающейся избирательной кампанией в США.

"Мы понимаем, что там происходит в сфере внутренней политики в США. Даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов. Тем более что сейчас действующий глава государства будет оглядываться на требования избирательной кампании, в которую он уже вступил", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

Президент РФ добавил: "Поэтому, думаю, не так все будет просто в наших отношениях имея в виду, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях, пытается что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие, как говорится, фейки".

"С усилиями, достойными лучшего применения, все это продолжается и продолжается", - заявил Путин.