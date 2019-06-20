Путин о встрече с Трампом: готовы к этому диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, в том числе на саммите G20 в Осаке, отметил важность обсуждения с ним вопросов разоружения и ситуации в двусторонних отношениях.

"Диалог всегда хорош и всегда востребован. Если американская сторона проявляет к этому интерес, разумеется, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

С просьбой прокомментировать заявление Трампа о намерении встретиться с Путиным в Осаке к президенту обратился находящийся под американскими санкциями директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак.

Как подчеркнул президент РФ, "как только наши коллеги будут готовы, пожалуйста, мы тоже ответим на это таким же образом".

"Тем более, что нам есть, о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения, имея в виду, что заканчивается в ближайшее время Договор СНВ-3, и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях", - заявил Путин.

Встреча в Осаке может стать второй полноформатной встречей для Путина и Трампа. Первый саммит РФ-США состоялся 16 июля прошлого года в Хельсинки и продлился больше, чем было запланировано по протоколу. Вместо полутора часов лидеры двух стран беседовали 2 часа 10 минут.

После этого президенты планировали встретиться "на полях" саммита G20 в Аргентине, который проходил с 30 ноября по 1 декабря прошлого года, однако Трамп отменил встречу в последний момент из-за инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. Тем не менее, лидерам удалось пообщаться 10-15 минут "на полях" саммита.

Последний раз президенты двух стран говорили по телефону 3 мая. Они обсуждали двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, КНДР и на Украине.