Путин поручил включить авиакеросин в систему расчетов обратного акциза на нефть с демпфером

Президент России Владимир Путин поручил правительству учитывать при расчете обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой не только производство бензина и дизельного топлива, но и авиакеросина, и битума.

Он озвучил это поручение во время "Прямой линии", отвечая на вопрос граждан о росте цены на авиаперевозки в России.

"В эти меры (обратный акциз на нефть с демпфером - ИФ) не включили авиационный керосин. Моторное топливо включили, все бензины и дизельку, а авиационный керосин - нет, и это проблема. Цена в прошлом году скакнула на авиатопливо и, соответственно, на 30% с лишним, а (цена - ИФ) на билеты на самолеты - на 9,5%. У нас никогда такого не было. У нас рост обычно составлял где-то в год 2%, а здесь сразу почти 10%. В цене билета авиационного, скажем, для "Аэрофлота" - это цена авиационного топлива", - сказал президент.

"Я разговаривал по этому поводу с правительством, с теми, кто в правительстве за это отвечает, и хочу еще раз напомнить - это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается авиационного топлива, это касается и битумов, потому что дороги надо строить, и если мы этого не сделаем, то у нас дороги улетят по цене небес, как самолеты летают, и мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые перед собой ставим", - отметил Путин.