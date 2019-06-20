В Азербайджан в январе-апреле 2019г импортированы легковые автомобили на $145 млн

В Азербайджан в январе-апреле 2019 года импортированы легковые автомобили на сумму $144 млн 791,3 тыс., что в 1,7 раза выше показателя 4 месяцев 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В январе-апреле импорт в страну легковых автомобилей составил 10,614 тыс. единиц, что в 2,2 раза больше чем годом ранее», - отметили в правительстве.
В январе-апреле в Азербайджан также импортировано 974 грузовых автомобиля (рост в 2 раза) на сумму $15 млн 943,9 тыс. (рост в 2,3 раза).
Кроме этого, в январе-апреле 2019 года в республику импортировано 53 автобуса (рост в 2,3 раза) на общую сумму $ 3 млн 326 тыс. (рост в 1,8 раза).
Азербайджан в 2018 году впервые раскрыл общую стоимость автомобилей, импортированных в страну. В 2018 году в страну были импортированы легковые автомобили на сумму $407 млн 634,8 тыс., что в 1,9 раза выше показателя 2017 года. Количество импортированных автомобилей составило 26,147 тыс. единиц, что в 2,3 раза больше чем в 2017 году.
За прошлый год в Азербайджан также было импортировано 2,3 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,9 раза) на сумму $33 млн 241,6 тыс. (рост в 2 раза). Импорт автобусов составил 297 единиц (рост на 60%) на общую сумму $15 млн 874,8 тыс. (рост на 43,4%).
Б.Рустамбеков
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