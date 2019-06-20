Азербайджан в январе-мае увеличил производство продукции АПК почти на 7%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-мае 2019 года составил 1 млрд 952,3 млн манатов, что на 6,7% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 574 млн манатов, растениеводства – 378,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,9%, растениеводства – 24,9%.
За 5 месяцев в республике произведено 201,4 тыс. тонн мяса (рост на 3,1%), 845,9 тыс. тонн молока (рост на 2%), 765,5 млн яиц (рост на 3,2%). 12,2 тыс. тонн шерсти (рост на 3,1%)
На 1 июня в Азербайджане площадь посевных зерновых и зернобобовых составляет 72,4 тыс. гектаров, 56,8 тыс. га - картофеля, 67,7 тыс. га - овощей, 21,2 тыс. га -бахчевых культур, 100,1 тыс. га - хлопка, 16,3 тыс. га - кормового подсолнуха, 7,3 тыс. га - сахарной свеклы, 2,9 тыс. га - табака, 64,9 тыс. га - многолетних растений, 1,7 тыс. га - однолетних растений и 1,4 тыс. га прочих растений.
По данным статистике в стране начался сбор урожая сельхозкультур. Так, на 1 июня собрано 155 тыс. тонн пшеницы (рост в 2,2 раза), 172,5 тыс. тонн картофеля (рост на 27,3%), 247,4 тыс. тонн (рост на 14%), 16,6 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 26,7%), 321,4 тыс. тонн чая (спад на 9%).
Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2018 году увеличилось на 4,6%.
А. Мамедов
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