Британия приостанавливает выдачу разрешений на продажу Эр-Рияду оружия, которое может быть использовано в Йемене

Британские власти приняли решение приостановить выдачу разрешений Саудовской Аравии на продажу вооружений, которое может быть использовано в конфликте в Йемене, сообщают во вторник западные СМИ.
Такое заявление сделал в парламенте глава министерства международной торговли Великобритании Лиам Фокс.
СМИ напоминают, что этому решению предшествовало постановление Лондонского апелляционного суда о необходимости британскому правительству пересмотреть решение о поставках оружия Саудовской Аравии.
В то же время постановление суда не требовало немедленно прекратить поставки или приостановить действие лицензий, а также не возлагало ответственности на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, за нарушения международного гуманитарного права в ходе конфликта в Йемене.
Постановление было вынесено в связи с иском НКО "Кампании против торговли оружием", которая еще в декабре 2015 года начала судиться с правительством в связи с поставками британского оружия Саудовской Аравии.
Тем не менее, напоминают СМИ, на Великобританию приходится лишь 23% оружейного экспорта в Саудовскую Аравию.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.
Согласно оценкам Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED), с 2015 года около 91,6 тыс. человек стали жертвами войны в Йемене.
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