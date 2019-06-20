Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9143 RUR   0.0267 GBR   2.1553 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.76 -0.14 Brent 61.82 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.06.2019 19:48

Британия приостанавливает выдачу разрешений на продажу Эр-Рияду оружия, которое может быть использовано в Йемене

Британские власти приняли решение приостановить выдачу разрешений Саудовской Аравии на продажу вооружений, которое может быть использовано в конфликте в Йемене, сообщают во вторник западные СМИ.

Такое заявление сделал в парламенте глава министерства международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

СМИ напоминают, что этому решению предшествовало постановление Лондонского апелляционного суда о необходимости британскому правительству пересмотреть решение о поставках оружия Саудовской Аравии.

В то же время постановление суда не требовало немедленно прекратить поставки или приостановить действие лицензий, а также не возлагало ответственности на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, за нарушения международного гуманитарного права в ходе конфликта в Йемене.

Постановление было вынесено в связи с иском НКО "Кампании против торговли оружием", которая еще в декабре 2015 года начала судиться с правительством в связи с поставками британского оружия Саудовской Аравии.

Тем не менее, напоминают СМИ, на Великобританию приходится лишь 23% оружейного экспорта в Саудовскую Аравию.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Согласно оценкам Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED), с 2015 года около 91,6 тыс. человек стали жертвами войны в Йемене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САУДАРАВИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ПРОДАЖА


Похожие новости


Глава МИД Великобритании не счел правдоподобной версию смерти оппозиционного журналиста, озвученную Саудовской Аравией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]