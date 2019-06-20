Путин считает необоснованными санкции к Ирану, соблюдающему СВПД

Иран не нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и применение к нему санкций необоснованно, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается Ирана в целом, то он полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ - организацией, которая контролирует ядерные технологии. Ничего здесь не нарушает. И применение к нему каких-то санкций мы считаем необоснованным", - сказал Путин в четверг в ходе "Прямой линии".
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