Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9143 RUR   0.0267 GBR   2.1553 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.76 -0.14 Brent 61.82 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.06.2019 16:49

Путин считает необоснованными санкции к Ирану, соблюдающему СВПД

Иран не нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и применение к нему санкций необоснованно, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается Ирана в целом, то он полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ - организацией, которая контролирует ядерные технологии. Ничего здесь не нарушает. И применение к нему каких-то санкций мы считаем необоснованным", - сказал Путин в четверг в ходе "Прямой линии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СВПД, САНКЦИИ


Похожие новости


Путин надеется, что дело не дойдет до военного конфликта между США и Ираном Патрушев призвал учесть интересы Ирана на переговорах РФ, США и Израиля по Сирии Усиленное патрулирование Ормузского пролива не входит в планы РФ - газета Кроме СВПД, другого урегулирования ситуации по Ирану нет - Путин Рухани: Взаимодействие Ирана и России в регионе актуализируется с каждым днем в условиях "серьезного внешнего воздействия" Рухани желает россиянам процветания и счастья

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]