Путин считает необоснованными санкции к Ирану, соблюдающему СВПД

Иран не нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и применение к нему санкций необоснованно, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается Ирана в целом, то он полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ - организацией, которая контролирует ядерные технологии. Ничего здесь не нарушает. И применение к нему каких-то санкций мы считаем необоснованным", - сказал Путин в четверг в ходе "Прямой линии".