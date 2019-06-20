Говоря о возможности большой сделки с США по сирийскому вопросу, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не торгует своими принципами и союзниками.

"Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие. Нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами", - сказал Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о возможности большой сделки с США.

Он отметил, что Россия может договариваться со своими партнерами о решении тех или иных насущных проблем.

Путин заметил, что одной из ключевых проблем, которую сообща должны решать Россия, Турция, Иран, США и другие страны, вовлеченные в конфликт в Сирии, является вопрос создания координационного комитета и начала его функционирования.

"Может быть это решено или нет? Я считаю, что может при доброй воле всех заинтересованных сторон", - сказал Путин.

Президент добавил, что в урегулировании ситуации в Сирии заинтересованы и другие страны региона, в том числе Израиль, Египет, Иордания, а также европейские страны, страдающие от потока мигрантов.

"Нужно вместе всем консолидированно работать" - сказал Путин.