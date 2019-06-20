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СНГ 20.06.2019 16:50

Путин о возможности "большой сделки" с США: Россия не торгует своими союзниками, интересами и принципами

Говоря о возможности большой сделки с США по сирийскому вопросу, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не торгует своими принципами и союзниками.

"Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие. Нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами", - сказал Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о возможности большой сделки с США.

Он отметил, что Россия может договариваться со своими партнерами о решении тех или иных насущных проблем.

Путин заметил, что одной из ключевых проблем, которую сообща должны решать Россия, Турция, Иран, США и другие страны, вовлеченные в конфликт в Сирии, является вопрос создания координационного комитета и начала его функционирования.

"Может быть это решено или нет? Я считаю, что может при доброй воле всех заинтересованных сторон", - сказал Путин.

Президент добавил, что в урегулировании ситуации в Сирии заинтересованы и другие страны региона, в том числе Израиль, Египет, Иордания, а также европейские страны, страдающие от потока мигрантов.

"Нужно вместе всем консолидированно работать" - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]