Путин надеется, что дело не дойдет до военного конфликта между США и Ираном

Военный конфликт США и Ирана стал бы катастрофой для ближневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что до этого не дойдет.
"Мы не знаем, не хотелось бы, конечно, но в Соединенных Штатах заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Хочу сразу сказать: это было бы катастрофой для региона, как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, увеличению количества беженцев из региона", - сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии".
Кроме того, печальные последствия могли бы наступить и для тех, "кто предпринял бы попытки подобного рода".
"Очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы", - пояснил он.
Путин напомнил, что Иран - это шиитская страна и что даже в исламском мире иранцев считают людьми, которые способны на крайности при необходимости для защиты своей страны.
"Во что выльются эти крайности, никто не знает, и кого они затронут, трудно сказать. Очень бы не хотелось, чтобы события развивались по этому сценарию", - отметил президент РФ.
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