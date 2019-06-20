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Регион 20.06.2019 16:55

Путин надеется, что дело не дойдет до военного конфликта между США и Ираном

Военный конфликт США и Ирана стал бы катастрофой для ближневосточного региона, заявил президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что до этого не дойдет.

"Мы не знаем, не хотелось бы, конечно, но в Соединенных Штатах заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Хочу сразу сказать: это было бы катастрофой для региона, как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, увеличению количества беженцев из региона", - сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии".

Кроме того, печальные последствия могли бы наступить и для тех, "кто предпринял бы попытки подобного рода".

"Очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы", - пояснил он.

Путин напомнил, что Иран - это шиитская страна и что даже в исламском мире иранцев считают людьми, которые способны на крайности при необходимости для защиты своей страны.

"Во что выльются эти крайности, никто не знает, и кого они затронут, трудно сказать. Очень бы не хотелось, чтобы события развивались по этому сценарию", - отметил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАН, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]