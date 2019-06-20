Украина в январе-апреле импортировала 2,3 млрд куб. м газа на $550 млн

Украина в январе-апреле 2019 года импортировала 2 млрд 273,078 млн куб. м природного газа на общую сумму $550,295 млн, в том числе в апреле - 717,653 млн куб. м на $150,983 млн, говорится в материалах Государственной службы статистики.
Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в апреле составила $210,4 за 1 тыс. куб. м, что на 10,8% меньше, чем в марте ($235,9).
Контрагентами по итогам четырех месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии - 765,375 млн куб. м газа на $181,702 млн, Германии - 505,657 млн куб. м на $123,001 млн, Польши - 261,561 млн куб. м на $57,028 млн, Венгрии - 239,78 млн куб. м на $52,598 млн, Австрии - 190,434 млн куб. м на $56,003 млн, Франции - 113,643 млн куб. м на $26,876 млн, Великобритании - 82,204 млн куб. м на $23,362 млн, Люксембурга - 58,755 млн куб. м на $16,585 млн, Чехии - 52,44 млн куб. м на $12,339 млн, Словакии - 3,224 млн куб. м на $0,799 млн, Болгарии - 0,004 млн куб. м на $0,001 млн.
Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Средняя цена импортированного страной газа в январе составила $279,4 за 1 тыс. куб. м, в феврале - $261,1, в марте - $278,7, в апреле - $310,8, в мае - $263,5, в июне - $267,4, в июле - $309,1, в августе - $293,9, в сентябре - $320, в октябре - $347,3, в ноябре - $337,5, в декабре - $283,8.
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