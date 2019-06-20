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Социум 20.06.2019 17:06

Госкомитет по проблемам семьи, матери и ребенка направит около 2 млн манатов на строительство и оснащение региональных центров заботы за детьми

Государственный комитет по проблемам семьи, матери и ребенка Азербайджана направит 1 млн 981,832 тыс. манатов на строительство Центра поддержки ребенка и семьи в Исмаиллы и оснащение инвентарем и оборудованием аналогичного центра в Геранбое.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Госкомитет подписал соглашения на выполнение таких работ в Исмаиллы с ООО «Sanaye ve Mulki Tikinti E-93» (стоимость контракта - 1 млн 868,353 тыс. манатов) и в Геранбое с ООО «Dircəlis-FM» (113,479 тыс. манатов).

Р.Бабаев

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Тэги: ДЕТИ, ЦЕНТР, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]