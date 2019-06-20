Премьер Черногории на следующей неделе в Баку обсудит с руководством Азербайджана вопросы развития двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Черногории Душко Маркович посетит на следующей неделе с визитом Азербайджан.
«Он проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в том числе с президентом Ильхамом Алиевым, на которых будут обсуждаться вопросы расширения двухсторонних связей. В рамках визита Маркович 25 июня примет участие в азербайджано-черногорском бизнес-форуме», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник
Кроме этого, в Баку 25 июня состоится заседание азербайджано-черногорской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Заседание МПК с Черногорией проводилось лишь один раз – в марте 2014 года в Подгорице.
Ф.Исазаде
Нефть подорожала до максимума за 3 недели на геополитических рисках, Brent приближается к $65
Валерий Грайфер снова избран главой совета директоров ЛУКОЙЛа
Госкомитет по проблемам семьи, матери и ребенка направит около 2 млн манатов на строительство и оснащение региональных центров заботы за детьми
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Борьба за лидерство в Консервативной партии Великобритании развернется между Джонсоном и Гоувом
Президент Украины готовит план по преодолению коррупции в судах
Президент Украины отменил более 60 президентских указов 1991-2001 годов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве
Выбраны участники совместной программы инкубации Bakcell и INNOLAND
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви