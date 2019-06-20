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Внешняя политика 20.06.2019 17:12

Премьер Черногории на следующей неделе в Баку обсудит с руководством Азербайджана вопросы развития двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Черногории Душко Маркович посетит на следующей неделе с визитом Азербайджан.

«Он проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в том числе с президентом Ильхамом Алиевым, на которых будут обсуждаться вопросы расширения двухсторонних связей. В рамках визита Маркович 25 июня примет участие в азербайджано-черногорском бизнес-форуме», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник

Кроме этого, в Баку 25 июня состоится заседание азербайджано-черногорской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Заседание МПК с Черногорией проводилось лишь один раз – в марте 2014 года в Подгорице.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]