Премьер Черногории на следующей неделе в Баку обсудит с руководством Азербайджана вопросы развития двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Черногории Душко Маркович посетит на следующей неделе с визитом Азербайджан.

«Он проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в том числе с президентом Ильхамом Алиевым, на которых будут обсуждаться вопросы расширения двухсторонних связей. В рамках визита Маркович 25 июня примет участие в азербайджано-черногорском бизнес-форуме», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник

Кроме этого, в Баку 25 июня состоится заседание азербайджано-черногорской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Заседание МПК с Черногорией проводилось лишь один раз – в марте 2014 года в Подгорице.

Ф.Исазаде