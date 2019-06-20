Асад принял российских дипломатов, подтверждена решимость добиваться ликвидации остающихся в Сирии очагов терроризма

Президент Сирии Башар Асад обсудил в четверг со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым совместные шаги по ликвидации очагов терроризма в стране, сообщило сирийское информационное агентство САНА.
Лаврентьев подчеркнул неизменную поддержку Россией усилий Сирии по восстановлению безопасности и стабильности на всей ее территории, отметило агентство.
Переговоры касались усилий, предпринимаемых Москвой и Дамаском по активизации политического процесса параллельно с продолжением борьбы с терроризмом.
"Мнения обеих сторон совпали в отношении их решимости продолжать усилия, несмотря на растущее давление, оказываемое некоторыми западными странами на Сирию и Россию с целью затягивания войны", - говорится в сообщении.
Лаврентьев проинформировал президента Асада о переговорах, которые он провел с ответственными лицами Ирака и Ливана, отметив, что обе эти страны убеждены, что ликвидация терроризма и возвращение к нормальной жизни в Сирии отвечает интересам всех государств региона.
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