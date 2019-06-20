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СНГ 20.06.2019 17:24

Путин заявил, что ему не надоело быть президентом России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не надоела его должность.

"Нет. Иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок", - сказал Путин в ходе "прямой линии" в ответ на вопрос, не надоело ли ему быть президентом России.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДОЛЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]