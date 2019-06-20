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СНГ 20.06.2019 17:27

Путин в ходе прямой линии ответил на 70 вопросов граждан

"Прямая линия" с Владимиром Путиным в 2019 году не стала рекордной по времени, но была весьма насыщенной по тематике и количеству вопросов.

Путин общался со страной четыре часа семь минут и ответил на 70 вопросов. Рекордной была программа 2013 года, когда президент общался со страной в прямом эфире 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов.

Отличительной чертой нынешней "Прямой линии" стали достаточно продолжительные прямые включения из разных регионов РФ, в ходе которых не только звучали вопросы граждан, но и иллюстрировались в прямом эфире проблемные ситуации.

Как и в прошлом году, в ходе "Прямой линии" президент обращался за комментариями к членам правительства и представителям органов власти на местах. В частности, на вопросы отвечали вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минздрава Вероника Скворцова.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЛИНИЯ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]