Путин рассказал, что ему не чуждо чувство стыда

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что, как и любой другой человек, может испытывать чувство стыда.

Один из ведущих в студии зачитал главе государства вопрос одного из граждан страны, спросившего президента о том, бывает ли ему когда-либо стыдно.

"Это такой нешуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому нормальному человеку", - ответил Путин.

Он вспомнил историю, которая произошла с ним в начале 2000-х годов в одном из российских регионов.

"Если честно, сейчас даже сложно говорить об этом. Но, тем не менее, это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, страна была в очень сложном положении. Мы прилетели в какой-то регион, конец рабочего дня, где-то к ночи, темно, это было, по-моему, осенью. Слякоть, грязь, я шел по этой слякоти к машине, и вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то невнятное сказала и вдруг упала на колени", - рассказал Путин.

Женщина передала президенту записку, с которой он обещал ей обязательно ознакомиться, а затем передал ее помощникам.

"Ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной", - сказал президент, у которого на этих словах перехватило голос.

Он сказал, что практически уверен, что знает, о чем просила женщина, так как за годы президентства получал десятки таких записок, но до сих пор сожалеет о том, что не смог ей помочь.