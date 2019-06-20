Эрдоган сообщит Трампу о неизменности позиции Турции по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен подтвердить американскому коллеге Дональду Трампу на саммите G20 в Японии о неизменности позиции по российским системам ПВО С-400.

"На встрече с Трампом я подтвержу неизменность позиции Анкары", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

При этом турецкий лидер выразил уверенность, что Трамп "также выступает против санкций" против Турции в связи с покупкой С-400.

"Вашингтон должен предпринимать шаги, отвечающие духу сотрудничества с Анкарой", - сказал он.

В ходе общения с группой журналистов в Стамбуле президент Турции напомнил, что с приобретением у России С-400 "вопрос закрыт".

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшими остаться неназванными, сообщило, что администрация США прорабатывает вариант с возможным введением санкций против Турции за ее сделку с Россией по приобретению зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил в письме Анкару о готовности США полностью свернуть сотрудничество с ней по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских ЗРК С-400.

Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить в отношении Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России ЗРК С-400.