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Финансы 20.06.2019 17:36

Расходы Минтранса Азербайджана в 2018г незначительно превысили доходы

Доходы министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) в 2018 году составили 216 млн 161,898 тыс. манатов, расходы – 216 млн 302,36 тыс. манатов.

Такие данные приводятся в отчете о финансовом положении ведомства за минувший год.

Согласно отчету, в структуре доходов МТСВТ основной объем пришелся на доходы от биржевых операций – 177 млн 292,153 тыс. манатов.

В структуре расходов министерства объем финансовой помощи и прочих трансфертов составил 212 млн 657,956 тыс. манатов, расходы на выплаты заработных плат и государственные отчисления на соцстрахование – 2 млн 725,48 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНТРАНС, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]