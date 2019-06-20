Расходы Минтранса Азербайджана в 2018г незначительно превысили доходы

Доходы министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) в 2018 году составили 216 млн 161,898 тыс. манатов, расходы – 216 млн 302,36 тыс. манатов.

Такие данные приводятся в отчете о финансовом положении ведомства за минувший год.

Согласно отчету, в структуре доходов МТСВТ основной объем пришелся на доходы от биржевых операций – 177 млн 292,153 тыс. манатов.

В структуре расходов министерства объем финансовой помощи и прочих трансфертов составил 212 млн 657,956 тыс. манатов, расходы на выплаты заработных плат и государственные отчисления на соцстрахование – 2 млн 725,48 тыс. манатов.

Н.Аббасова