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СНГ 20.06.2019 17:40

Без выполнения минских соглашений проблему Донбасса не решить - Путин

Президент России Владимир Путин назвал единственным путем урегулирования кризиса в Донбассе выполнение Киевом минских договоренностей.

"Без выполнения минских соглашений со стороны украинских властей эта проблема не может быть решена эффективно", - сказал Путин журналистам после прямой линии.

Он подтвердил, что Россия будет предоставлять гражданство тем жителям Донбасса, "кто этого хочет".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]