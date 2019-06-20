Без выполнения минских соглашений проблему Донбасса не решить - Путин

Президент России Владимир Путин назвал единственным путем урегулирования кризиса в Донбассе выполнение Киевом минских договоренностей.

"Без выполнения минских соглашений со стороны украинских властей эта проблема не может быть решена эффективно", - сказал Путин журналистам после прямой линии.

Он подтвердил, что Россия будет предоставлять гражданство тем жителям Донбасса, "кто этого хочет".