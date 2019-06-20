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Дальнее зарубежье 20.06.2019 20:15

Могерини ожидает единства лидеров стран ЕС по вопросам об Украине, Восточному партнерству

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе обсудят в том числе ситуацию на Украине, минские соглашения и Восточное партнерство, сообщила в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Будет возможность обсудить ситуацию на Украине, выполнение минских соглашений, Восточное партнерство и ряд других вопросов", - сказала она журналистам в преддверие саммита ЕС.

По ее словам, она ожидает "хороших результатов и единства по этим вопросам".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, САММИТ, МОГЕРИНИ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]