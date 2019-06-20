В материалах расследования о крушении малазийского Boeing нет доказательств вины России - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в представленных материалах расследования о крушении малазийского Boeing нет никаких доказательств вины России.
"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах такая ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России - нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств", - сказал Путин журналистам в четверг.
"Все, что было представлено ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет", - отметил он.
"И пока не будет реального диалога, то мы не найдем и правильного ответа на те вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, связанные с трагедией самолета и гибелью людей, о чем мы до сих пор скорбим, и, конечно, считаем, что подобные акции недопустимы", - пояснил президент.
"Надо вернуться к тому, что мы говорили: кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия что ли? Нет? А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой? Там много очень вопросов - на них не отвечают, просто назначили раз и навсегда виновных. Нас такой подход к расследованию не устраивает", - подытожил Путин.
Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
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