AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве

20 июня Агентствопо аграрным кредитам и развитию (AKIA) и один из ведущих банков страны Банк Республика, подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ подписали председатель AKİA Мирза Алиев и председатель правления Банка Республика Тариел Исмайлов.
«Бенефициарами государственных льгот в аграрной сфере являются не только фермеры. Проведенные реформы, примененные льготы служат развитию субъектов предпринимательства, действующих в различных секторах экономики. Льготные кредиты, предоставляемые на выгодных условиях на продажу сельскохозяйственной техники со стороны Агентствапо аграрным кредитам и развитию приводят к расширению клиентской сети банков, поставщиков сельскохозяйственной техники и племенных животных, страховых и лизинговых компаний. В свою очередь, государство ждёт от предпринимателей поддержки проводимых реформ. Наша цель в подписании этого меморандума – партнёрство с Банком Республика по информированию фермеров и расширению их знаний в аграрной сфере », - прокомментировал председатель Агентствапо аграрным кредитам и развитию Мирза Алиев.
«Банк Республика всегда поддерживал развитие и финансирование предпринимательства, в особенности сельского хозяйства. В связи с этим, наше сотрудничество с Агентствомпо аграрным кредитам и развитию - государственным органом, который непосредственно способствует развитию аграрной сферы, создает для нас огромные возможности для поддержки реального сектора. Льготные кредиты, выделенные нашему банку, в рамках сотрудничества с агентством, играют важную роль в финансировании сельскохозяйственных проектов. Банк Республика продолжит свою работу по поддержке устойчивого развития ненефтяного сектора, повышения экспортных возможностей экономики страны, производства конкурентоспособных продуктов и а также по обеспечению занятости" - прокомментировал председатель правления банка Тариел Исмайлов.
В рамках Меморандума для фермеров и предпринимателей будут организованы совместные тренинги, информационные и рекламные кампании, а также семинары.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
Президент Алиев преобразовал НИИ овощеводства при минсельхозе Азербайджана в публичное юрлицо
Президент Алиев аннулировал указ о создании специальной коммерческой структуры по производству и продаже оружия
Президент Азербайджана сменил глав МВД и службы госбезопасности, назначил министра оборонной промышленности
Нефть подорожала до максимума за 3 недели на геополитических рисках, Brent приближается к $65
Валерий Грайфер снова избран главой совета директоров ЛУКОЙЛа
Госкомитет по проблемам семьи, матери и ребенка направит около 2 млн манатов на строительство и оснащение региональных центров заботы за детьми
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Борьба за лидерство в Консервативной партии Великобритании развернется между Джонсоном и Гоувом
Президент Украины готовит план по преодолению коррупции в судах
Президент Украины отменил более 60 президентских указов 1991-2001 годов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви