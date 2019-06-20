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20.06.2019 17:51

AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве

20 июня Агентствопо аграрным кредитам и развитию (AKIA) и один из ведущих банков страны Банк Республика, подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ подписали председатель AKİA Мирза Алиев и председатель правления Банка Республика Тариел Исмайлов.

«Бенефициарами государственных льгот в аграрной сфере являются не только фермеры. Проведенные реформы, примененные льготы служат развитию субъектов предпринимательства, действующих в различных секторах экономики. Льготные кредиты, предоставляемые на выгодных условиях на продажу сельскохозяйственной техники со стороны Агентствапо аграрным кредитам и развитию приводят к расширению клиентской сети банков, поставщиков сельскохозяйственной техники и племенных животных, страховых и лизинговых компаний. В свою очередь, государство ждёт от предпринимателей поддержки проводимых реформ. Наша цель в подписании этого меморандума – партнёрство с Банком Республика по информированию фермеров и расширению их знаний в аграрной сфере », - прокомментировал председатель Агентствапо аграрным кредитам и развитию Мирза Алиев.

«Банк Республика всегда поддерживал развитие и финансирование предпринимательства, в особенности сельского хозяйства. В связи с этим, наше сотрудничество с Агентствомпо аграрным кредитам и развитию - государственным органом, который непосредственно способствует развитию аграрной сферы, создает для нас огромные возможности для поддержки реального сектора. Льготные кредиты, выделенные нашему банку, в рамках сотрудничества с агентством, играют важную роль в финансировании сельскохозяйственных проектов. Банк Республика продолжит свою работу по поддержке устойчивого развития ненефтяного сектора, повышения экспортных возможностей экономики страны, производства конкурентоспособных продуктов и а также по обеспечению занятости" - прокомментировал председатель правления банка Тариел Исмайлов.

В рамках Меморандума для фермеров и предпринимателей будут организованы совместные тренинги, информационные и рекламные кампании, а также семинары.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]