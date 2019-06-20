Президент Азербайджана сменил глав МВД и службы госбезопасности, назначил министра оборонной промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вилаята Эйвазова министром внутренних дел республики, сообщает сайт главы государства.
На этом посту он сменил Рамиля Усубова, который назначен секретарем Совета безопасности Азербайджана.
В.Эйвазов ранее занимал должность первого заместителя главы МВД.
Кроме этого, президент Алиев освободил Мадата Гулиева с должности главы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана и подписал распоряжение о назначении его министром оборонной промышленности.
В свою очередь, главой СГБ назначен Али Нагиев.
Рамиль Усубов родился в 1948 году в городе Ходжалы. Возглавлял МВД с 3 мая 1994 года.
Вилаят Эйвазов родился в 1968 году в городе Джулфа. В системе МВД работал с ноября 1994 года, с 14 апреля 2005 года – первый заместитель министра внутренних дел.
Мадат Гулиев родился в 1958 году в городе Гянджа. С 14 декабря 2015 года возглавлял СГБ.
Р.Бабаев, Ф.Исазаде
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