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СНГ 20.06.2019 17:58

Зеленский намерен добиваться сокращения украинского внешнего долга

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы в следующие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну.

"Мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы на следующие пять лет удалось значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну. Сейчас мы отдаем за наши долги около 30% бюджета и платим безумные проценты. Стремительное развитие при таких условиях, вы сами понимаете, это unreal (рус. нереально - ИФ)", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, МВФ, ДОЛГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]