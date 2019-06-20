Зеленский намерен добиваться сокращения украинского внешнего долга

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы в следующие пять лет значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну.

"Мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы на следующие пять лет удалось значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну. Сейчас мы отдаем за наши долги около 30% бюджета и платим безумные проценты. Стремительное развитие при таких условиях, вы сами понимаете, это unreal (рус. нереально - ИФ)", - сказал он, выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.