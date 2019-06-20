Автобусный рейс из Баку в Батуми запустят с 1 июля

Автобусный рейс Баку-Батуми-Баку начнет функционировать с 1 июля 2019 года, говорится в сообщении Международного автовокзального комплекса.
«Рейс будет осуществляться еженедельно по понедельникам, средам и пятницам. Автобус из Баку будет отбывать в 18:00 по местному времени и прибывать в Батуми в 10:00. Обратный рейс будет осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям в 10:00 по местному времени», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, стоимость билета в один конец составляет 40 манат ($24 по текущему курсу) в один конец. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный (без места), для детей от 5 до 10 лет нужно оплатить 50% от стоимости билета.
Продажа билетов на рейс начинается за 10 дней. Пассажиры смогут приобрести билеты не позднее, чем за день до поездки.
Н.Аббасова
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