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Транспорт и связь 20.06.2019 17:59

Автобусный рейс из Баку в Батуми запустят с 1 июля

Автобусный рейс Баку-Батуми-Баку начнет функционировать с 1 июля 2019 года, говорится в сообщении Международного автовокзального комплекса.

«Рейс будет осуществляться еженедельно по понедельникам, средам и пятницам. Автобус из Баку будет отбывать в 18:00 по местному времени и прибывать в Батуми в 10:00. Обратный рейс будет осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям в 10:00 по местному времени», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, стоимость билета в один конец составляет 40 манат ($24 по текущему курсу) в один конец. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный (без места), для детей от 5 до 10 лет нужно оплатить 50% от стоимости билета.

Продажа билетов на рейс начинается за 10 дней. Пассажиры смогут приобрести билеты не позднее, чем за день до поездки.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАТУМИ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]