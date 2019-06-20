Цена нефти держится за счет ОПЕК+ и отсутствия спекулянтов - Алекперов

Цена нефти держится за счет ОПЕК+ и отсутствия спекулянтов. Такое мнение высказал журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.
"Мы поддерживаем это соглашение (ОПЕК+), оно должно в среднесрочный период существовать или влиять на объемные показатели стран-производителей нефти. Потому что при той ситуации, которая сегодня происходит в Персидском заливе, цена бы за $200 (за баррель - ИФ) ушла. Нет спекулянтов на рынке. Это даёт и нам, и нашим потребителям четко прогнозировать цены на один из основных промышленных продуктов. Поэтому считаем, что сделку надо продлевать. Плюс, это сегодня достаточные комфортные позиции по объемам для моей страны. Имея 200 тыс. ограничения и получая почти 30% роста цены - зачем его нарушать? Другой вопрос - какие объёмы? Их нужно регулировать. Но соглашение ОПЕК+ должно существовать постоянно", - сказал он.
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