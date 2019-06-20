Страны Балтии желают, чтобы дополнительные войска США в Польше ротировались и у них

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik), Латвии Артис Пабрикс (Artis Pabriks) и Литвы Раймондас Кароблис (Raimundas Karoblis) на встрече в Тарту приветствовали увеличение военного присутствия США в Польше и выразили пожелание, чтобы дополнительные американские войска ротировались и в их странах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобороны Эстонии.

"Министры приветствуют усиление военного присутствия Соединенных штатов Америки в Польше. Для стран Балтии важно, чтобы дополнительные части могли для учений и иной деятельности ротироваться и в Эстонию, Латвию и Литву. Это придало бы большую дополнительную ценность и укрепило оборонные позиции НАТО в регионе", говорится в принятом на встрече коммюнике.

"Балтийское оборонное сотрудничество глубже и шире, чем когда-либо ранее и охватывает почти все сферы государственной обороны и рода войск", - сказал Луйк.

Он сообщил, что кроме вопросов повседневного регионального оборонного сотрудничества НАТО и оборонных инициатив Евросоюза на встрече были рассмотрены и другие темы, "например, будущего военно-морских сил и влияния ветропарков на работу радаров".

Эстония является в 2019 году председателем Балтийского оборонного сотрудничества. В Тарту прошла первая из двух намеченных на нынешний год встреч министров обороны.