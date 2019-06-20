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Оборона 20.06.2019 18:14

Президент Алиев аннулировал указ о создании специальной коммерческой структуры по производству и продаже оружия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об аннулировании указа от 19 января 2019 года, предусматривающего создание ОАО "Azersilah".

Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, в январском указе предусматривалось, что Azersilah станет является коммерческим юрлицом, которое с применением передовых технологий будет в Азербайджане заниматься организацией производства, экспорта оружия, его продажи внутри страны и за рубежом, а также на основе современного менеджмента и стандартов корпоративного управления будет координировать находящиеся в его подчинении предприятия и решать прочие вопросы, связанные с развитием этой сферы.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, AZERSILAH

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]