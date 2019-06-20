Президент Алиев аннулировал указ о создании специальной коммерческой структуры по производству и продаже оружия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об аннулировании указа от 19 января 2019 года, предусматривающего создание ОАО "Azersilah".

Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, в январском указе предусматривалось, что Azersilah станет является коммерческим юрлицом, которое с применением передовых технологий будет в Азербайджане заниматься организацией производства, экспорта оружия, его продажи внутри страны и за рубежом, а также на основе современного менеджмента и стандартов корпоративного управления будет координировать находящиеся в его подчинении предприятия и решать прочие вопросы, связанные с развитием этой сферы.

Ф.Исазаде