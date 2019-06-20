Ким Чен ЫН надеется на встречное движение США в целях урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова - СМИ

Северная Корея ожидает действий со стороны США по приостановившимся переговорам относительно ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пхеньяне, передало агентство Associated Press.

"КНДР хотела бы оставаться терпеливой, она надеется, что заинтересованная сторона (США - ИФ) пойдет навстречу КНДР, чтобы изучить планы урегулирования, которые устранят обоснованную обеспокоенность обеих сторон", - сказал Ким Чен Ын.

Си Цзиньпин, по данным АП, подчеркнул, что Китай хочет сыграть конструктивную роль в денуклеаризации Корейского полуострова, но отметил, что это очень сложный и деликатный вопрос. "Международное сообщество ожидает, что США и КНДР продолжат переговоры и добьются результаты", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР в четверг прибыл в Пхеньян с первым за 14 лет визитом. По данным СМИ, повестка дня саммита может включать вопросы денуклеаризации Северной Кореи и пути укрепления традиционного партнерства двух стран.

Предполагается, что Си Цзиньпин может взять на себя обязательства оказать экономическую или гуманитарную поддержку КНДР.

Си Цзиньпин на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом, эксперты ожидают, что он может передать американскому лидеру послание Ким Чен Ына по поводу ядерных переговоров.