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20.06.2019 20:46

Ким Чен ЫН надеется на встречное движение США в целях урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова - СМИ

Северная Корея ожидает действий со стороны США по приостановившимся переговорам относительно ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пхеньяне, передало агентство Associated Press.

"КНДР хотела бы оставаться терпеливой, она надеется, что заинтересованная сторона (США - ИФ) пойдет навстречу КНДР, чтобы изучить планы урегулирования, которые устранят обоснованную обеспокоенность обеих сторон", - сказал Ким Чен Ын.

Си Цзиньпин, по данным АП, подчеркнул, что Китай хочет сыграть конструктивную роль в денуклеаризации Корейского полуострова, но отметил, что это очень сложный и деликатный вопрос. "Международное сообщество ожидает, что США и КНДР продолжат переговоры и добьются результаты", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР в четверг прибыл в Пхеньян с первым за 14 лет визитом. По данным СМИ, повестка дня саммита может включать вопросы денуклеаризации Северной Кореи и пути укрепления традиционного партнерства двух стран.

Предполагается, что Си Цзиньпин может взять на себя обязательства оказать экономическую или гуманитарную поддержку КНДР.

Си Цзиньпин на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом, эксперты ожидают, что он может передать американскому лидеру послание Ким Чен Ына по поводу ядерных переговоров.

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Тэги: КНДР, США, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]