Валерий Грайфер снова избран главой совета директоров ЛУКОЙЛа

Валерий Грайфер вновь избран председателем совета директоров "ЛУКОЙЛа", говорится в сообщении компании.

Такое решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся после годового собрания акционеров.

Заместителем председателя стал первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании выбрали новый совет директоров, в который вошли: бывший заместитель министра финансов Сергей Шаталов, экс-федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, независимый директор "Роснано" и президент ООО "Матрикс Эдвайзорс" Павел Теплухин, Грайфер, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, топ-менеджеры компании Равиль Маганов и Леонид Федун, экс-главный бухгалтер НК Любовь Хоба, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, независимые директора Роджер Маннингс и Тоби Гати, гендиректор "РИТЭКа" Николай Николаев.