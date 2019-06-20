Валерий Грайфер снова избран главой совета директоров ЛУКОЙЛа

Валерий Грайфер вновь избран председателем совета директоров "ЛУКОЙЛа", говорится в сообщении компании.
Такое решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся после годового собрания акционеров.
Заместителем председателя стал первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов.
Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании выбрали новый совет директоров, в который вошли: бывший заместитель министра финансов Сергей Шаталов, экс-федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, независимый директор "Роснано" и президент ООО "Матрикс Эдвайзорс" Павел Теплухин, Грайфер, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, топ-менеджеры компании Равиль Маганов и Леонид Федун, экс-главный бухгалтер НК Любовь Хоба, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, независимые директора Роджер Маннингс и Тоби Гати, гендиректор "РИТЭКа" Николай Николаев.
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