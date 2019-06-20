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ТЭК 20.06.2019 18:40

Валерий Грайфер снова избран главой совета директоров ЛУКОЙЛа

Валерий Грайфер вновь избран председателем совета директоров "ЛУКОЙЛа", говорится в сообщении компании.

Такое решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся после годового собрания акционеров.

Заместителем председателя стал первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании выбрали новый совет директоров, в который вошли: бывший заместитель министра финансов Сергей Шаталов, экс-федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, независимый директор "Роснано" и президент ООО "Матрикс Эдвайзорс" Павел Теплухин, Грайфер, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, топ-менеджеры компании Равиль Маганов и Леонид Федун, экс-главный бухгалтер НК Любовь Хоба, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, независимые директора Роджер Маннингс и Тоби Гати, гендиректор "РИТЭКа" Николай Николаев.

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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, СОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]