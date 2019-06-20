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Регион 20.06.2019 18:46

Трамп назвал действия Ирана большой ошибкой после инцидента с беспилотником США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в совершении серьезной ошибки.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал Трамп в своем Твиттере.

Трамп не уточнил, что имеет в виду. Однако комментарий прозвучал на фоне инцидента с американским беспилотником, сбитым над Ормузским проливом.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский разведывательный беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]