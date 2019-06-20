Президент Алиев преобразовал НИИ овощеводства при минсельхозе Азербайджана в публичное юрлицо

Президент Алиев преобразовал Научно-исследовательский институт овощеводства при министерстве сельского хозяйства в публичное юридическое лицо, сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев подписал указ об обеспечении деятельности НИИ, согласно которому для формирования уставного фонда и начала деятельности публичного юридического лица из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству сельского хозяйства будет выделено 1 млн манатов.

Глава государства поручил министерству сельского хозяйства в течение двух месяцев утвердить оптимизированную структуру НИИ и число сотрудников.

А. Мамедов