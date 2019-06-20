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Внутренняя политика 20.06.2019 19:09

Президент Алиев преобразовал НИИ овощеводства при минсельхозе Азербайджана в публичное юрлицо

Президент Алиев преобразовал Научно-исследовательский институт овощеводства при министерстве сельского хозяйства в публичное юридическое лицо, сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев подписал указ об обеспечении деятельности НИИ, согласно которому для формирования уставного фонда и начала деятельности публичного юридического лица из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству сельского хозяйства будет выделено 1 млн манатов.

Глава государства поручил министерству сельского хозяйства в течение двух месяцев утвердить оптимизированную структуру НИИ и число сотрудников.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НИИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]