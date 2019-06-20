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ТЭК 20.06.2019 19:23

Нефть подорожала до максимума за 3 недели на геополитических рисках, Brent приближается к $65

Цены на нефть эталонных марок взлетели в четверг до максимальных отметок с конца мая на росте геополитических рисков и ослаблении доллара США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на $2,87 (4,64%) - до $64,69 за баррель. Это рекордное значение с 31 мая.

Котировки фьючерсов на WTI на июль, торги которыми прекращаются в четверг, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $3 (5,58%) - до $56,76 за баррель. Более активно торгуемый августовский контракт вырос в цене на $3,17 (5,87%) - до $57,15 за баррель.

Как сообщили власти Ирана, их вооруженные силы сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.

"В последнее время рынок недооценивал события на Ближнем Востоке, но эскалация конфликта между США и Ираном, а также Ираном и Саудовской Аравией теперь выходит на первый план", - сказал стратег сырьевого рынка в банке ING Group NV Уоррен Паттерсон.

Также позитивным фактором для нефтяного рынка оказало ослабление доллара США на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский Центробанк принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

На этой новости индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США к 16 основным мировым валютам, опустился к 19:10 в четверг на 0,5%. Снижение курса доллара благоприятно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]