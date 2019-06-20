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Дальнее зарубежье 20.06.2019 21:21

Лавров обсудил с главой МИД Франции Иран, Украину, Ливию и обстановку в Совете Европы

МИД РФ сообщил о состоявшемся в четверг телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана.

"Министры обменялись мнениями по ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине. Стороны обсудили обстановку в Совете Европы в преддверии начала летней сессии Парламентской Ассамблеи 24 июня, а также "сверили часы" по широкому спектру вопросов двустороннего российско-французского сотрудничества, включая перспективы возобновления работы Совета сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]