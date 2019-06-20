Лавров обсудил с главой МИД Франции Иран, Украину, Ливию и обстановку в Совете Европы

МИД РФ сообщил о состоявшемся в четверг телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана.

"Министры обменялись мнениями по ситуации в Ливии, вокруг Ирана и на Украине. Стороны обсудили обстановку в Совете Европы в преддверии начала летней сессии Парламентской Ассамблеи 24 июня, а также "сверили часы" по широкому спектру вопросов двустороннего российско-французского сотрудничества, включая перспективы возобновления работы Совета сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.