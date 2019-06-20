Болтон в Израиле проведет встречи с Нетаньяху и Патрушевым - Белый дом

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в конце этой недели проведет переговоры в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху, а позже - консультации с российским и израильским коллегами, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Белого дома.
Встреча с Нетаньяху состоится 23 июня. Затем у Болтона будут "трехсторонние и двусторонние встречи", с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Ранее сообщалось, что 24-25 июня в Израиле состоится встреча Патрушева, советника президента США Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. По словам Патрушева, главной темой встречи станет Сирия.
Нефть подорожала до максимума за 3 недели на геополитических рисках, Brent приближается к $65
Валерий Грайфер снова избран главой совета директоров ЛУКОЙЛа
Госкомитет по проблемам семьи, матери и ребенка направит около 2 млн манатов на строительство и оснащение региональных центров заботы за детьми
Минимальная пенсия в Азербайджане с января 2020г может увеличиться до 230 манатов - Бабаев
Власти Азербайджана ежегодно будут выделять 2 млрд манатов в рамках распоряжений президента о повышении зарплат отдельных категорий
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Генсек ООН призвал все стороны к сдержанности в ситуации со сбитым Ираном беспилотником США
Евросовет принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ
Глава МВД Грузии призывает митингующих у здания парламента подчиняться закону
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
AKİA и Банк Республика подписали меморандум о сотрудничестве
Выбраны участники совместной программы инкубации Bakcell и INNOLAND
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви