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20.06.2019 21:40

Болтон в Израиле проведет встречи с Нетаньяху и Патрушевым - Белый дом

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в конце этой недели проведет переговоры в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху, а позже - консультации с российским и израильским коллегами, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Белого дома.

Встреча с Нетаньяху состоится 23 июня. Затем у Болтона будут "трехсторонние и двусторонние встречи", с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Ранее сообщалось, что 24-25 июня в Израиле состоится встреча Патрушева, советника президента США Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. По словам Патрушева, главной темой встречи станет Сирия.

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Тэги: США, БОЛТОН, ИЗРАИЛЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]