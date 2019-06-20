Болтон в Израиле проведет встречи с Нетаньяху и Патрушевым - Белый дом

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в конце этой недели проведет переговоры в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху, а позже - консультации с российским и израильским коллегами, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Белого дома.

Встреча с Нетаньяху состоится 23 июня. Затем у Болтона будут "трехсторонние и двусторонние встречи", с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Ранее сообщалось, что 24-25 июня в Израиле состоится встреча Патрушева, советника президента США Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. По словам Патрушева, главной темой встречи станет Сирия.